Jenison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jenison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jenison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jenison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jenison 22 Mart 1991 tarihinde Diadema şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jenison de Jesus Brito e Brito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jenison Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LCT SOCCER yapmaktadır. Jenison, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jenison'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Jenison Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jenison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jenison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jenison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Atlético-PR B

1 Ocak 2012 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2013 yılında CA Aichinger

31 Mayıs 2013 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2013 yılında Bragantino

22 Kasım 2013 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2014 yılında Fort Lauderdale

20 Ocak 2015 yılında Tapajós-PA

1 Ocak 2016 yılında PSTC

1 Haziran 2016 yılında JMalucelli

16 Ağu 2017 yılında Vila Nova FC

1 Aralık 2017 yılında JMalucelli

11 Ocak 2018 yılında Cuiabá-MT

1 Kasım 2018 yılında JMalucelli

7 Ocak 2019 yılında Paraná

27 Ocak 2020 yılında Novorizontino

13 Mayıs 2020 yılında Cuiabá-MT

17 Şubat 2021 yılında Novorizontino

24 Mayıs 2021 yılında Cuiabá-MT

9 Ağu 2022 yılında Guarani

30 Nisan 2023 yılında Cuiabá-MT

Jenison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jenison şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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