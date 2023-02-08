Jenison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jenison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jenison kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jenison ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jenison kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jenison Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jenison

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jenison adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jenison Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jenison 22 Mart 1991 tarihinde Diadema şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jenison de Jesus Brito e Brito şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jenison Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LCT SOCCER yapmaktadır. Jenison, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guarani Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Guarani Futebol Clube (SP) takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jenison'nin Guarani Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Nisan 2023 tarihinde bitmektedir.

Jenisonboyu ve yaşı kaç

Jenison Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jenison isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jenison Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jenison futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Atlético-PR B

1 Ocak 2012 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2013 yılında CA Aichinger

31 Mayıs 2013 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2013 yılında Bragantino

22 Kasım 2013 yılında Kulüpsüz

3 Temmuz 2014 yılında Fort Lauderdale

20 Ocak 2015 yılında Tapajós-PA

1 Ocak 2016 yılında PSTC

1 Haziran 2016 yılında JMalucelli

16 Ağu 2017 yılında Vila Nova FC

1 Aralık 2017 yılında JMalucelli

11 Ocak 2018 yılında Cuiabá-MT

1 Kasım 2018 yılında JMalucelli

7 Ocak 2019 yılında Paraná

27 Ocak 2020 yılında Novorizontino

13 Mayıs 2020 yılında Cuiabá-MT

17 Şubat 2021 yılında Novorizontino

24 Mayıs 2021 yılında Cuiabá-MT

9 Ağu 2022 yılında Guarani

30 Nisan 2023 yılında Cuiabá-MT

Jenison kimdir

Jenison Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jenison şuan Guarani Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jenison nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Fenerbahçe - Konyaspor maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Konyaspor maçı neden ertelendi ?
Son Haberler
Eduardo Domachowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Domachowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Eduardo Domachowski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Eduardo Domachowski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Donato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Donato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rafael Donato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rafael Donato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jordan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jordan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Hugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vitor Hugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitor Hugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Fenerbahçe- Konyaspor maçı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi!
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Trabzonspor taraftarlarından çirkin davranışlar! Metroda sigara içtiler, ücret ödemeden turnikeden geçtiler
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Rıdvan Dilmen gündeme getirmişti! Ahmet Ercanlar şike yaptığı öne sürülen hakemlerin ismini açıkladı
Çok Okunanlar
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Son dakika: Kahramanmaraş'ta 7.7 büyüklüğünde deprem! İşte depremde ölenlerin sayısı ve son durum
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Acımıza kayıtsız kalmadılar: Yunan televizyonu ERT'in deprem haberi duygulandırdı!
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 5 Şubat 2023 Pazar maç programı
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Pendikspor, Boluspor'u deplasmanda mağlup etti! Boluspor 1-3 Pendikspor | MAÇ SONUCU
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Son dakika | Süper Lig'in 23.haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu! İşte Galatasaray -Trabzonspor maçının hakemi
Yorumlananlar
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Duayen gazeteci Uğur Dündar'ın acı günü! Kız kardeşi Gülten yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde dikkat çeken sonuç! Erdoğan'a kim rakip olsa kazanamıyor
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Hatay Büyükşehir Belediye başkanı hangi partiden? Lütfü Savaş kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!
İnsanlığın öldüğü görüntüler! Vicdansızlar depremi fırsat bilip dükkanları yağmaladı!