Jennifer Aniston Instagram hesabı açar açmaz Instagram çöktü
Dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Aniston, kendine Instagram açınca ünlü oyuncuyu takibe almak isteyenler takibe alamadı. Aşırı yoğunluktan Instagram çöktü
Sosyal medya hesabı açmayan ama en sonunda dayanamayan Jennifer Aniston hesabı açınca dakikalar içinde takipçi sayısı milyonlara ulaştı. Takibe almak isteyen Instagram kullanıcıları kısa süreliğine bir çökme yaşadı.
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FOTOĞRAFI 8 MİLYON BEĞENİ ALDI
Aniston, Friends ekibinin son halleriyle çekilmiş olan bir fotoğrafla sosyal medyaya adım attı. Ünlü yıldızın "Şimdi biz de Instagram arkadaşıyız. Merhaba Instagram" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede 8 milyona yakın beğeni alırken, dünyaca ünlü isimler başta olmak üzere 400 bine yakın kişi ünlü oyuncuya "Hoşgeldin" dedi.
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