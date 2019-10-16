Jennifer Aniston Instagram hesabı açar açmaz Instagram çöktü

Sosyal medya hesabı açmayan ama en sonunda dayanamayan Jennifer Aniston hesabı açınca dakikalar içinde takipçi sayısı milyonlara ulaştı. Takibe almak isteyen Instagram kullanıcıları kısa süreliğine bir çökme yaşadı.

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FOTOĞRAFI 8 MİLYON BEĞENİ ALDI

Aniston, Friends ekibinin son halleriyle çekilmiş olan bir fotoğrafla sosyal medyaya adım attı. Ünlü yıldızın "Şimdi biz de Instagram arkadaşıyız. Merhaba Instagram" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede 8 milyona yakın beğeni alırken, dünyaca ünlü isimler başta olmak üzere 400 bine yakın kişi ünlü oyuncuya "Hoşgeldin" dedi.