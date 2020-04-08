Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez evliliğine koronavirüs engeli
Geçtiğimiz yıl nişanlanan Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez koronavirüs yüzünden evlenemiyor. Bu yıl yapacakları düğün için hazırlık yapan çift koronavirüs engeli ile karşılaştı.
Koronavirüs salgını Jennifer Lopez ile Alex Rodriguez'in evlilik planlarını da alt üst etti. Lopez, salgın yüzünden gelecek günlerin belirsiz olduğunu bu yüzden nikah ve düğün tarihi belirleyemediklerini söyledi.
BEKLEYECEKLER
Ünlü televizyoncu Ellen DeGeneres'in internet üzerinden yaptığı yayına konuk olan 50 yaşındaki Jennifer Lopez, nişanlısı Alex Rodriguez ile evlilik hazırlıklarını askıya aldıklarını belirtti.
Lopez, coronavirüs salgını nedeniyle evlilik tarihi belirleyemediklerini söyledi. DeGeneres'in "o zaman evliliğiniz her an olabilir" demesi üzerine Lopez, düğün tarihi ayarlamak için bekleyeceklerini belirtti.
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