Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle nefesleri kesti!

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, sabah saatlerinde gittiği sahilde kırmızı bikinisiyle çektiği video takipçileri tarafından çok beğenildi. Videoyu ''Motivasyon'' notuyla paylaşan 51 yaşındaki yıldızın o anları kameralara saniye saniye böyle yansıdı.