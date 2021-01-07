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  3. Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle nefesleri kesti!

Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle nefesleri kesti!

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, sabah saatlerinde gittiği sahilde kırmızı bikinisiyle çektiği video takipçileri tarafından çok beğenildi. Videoyu ''Motivasyon'' notuyla paylaşan 51 yaşındaki yıldızın o anları kameralara saniye saniye böyle yansıdı.

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07 Ocak 2021 Perşembe 09:56
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