Jennifer Lopez kırmızı bikinisiyle nefesleri kesti!
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, sabah saatlerinde gittiği sahilde kırmızı bikinisiyle çektiği video takipçileri tarafından çok beğenildi. Videoyu ''Motivasyon'' notuyla paylaşan 51 yaşındaki yıldızın o anları kameralara saniye saniye böyle yansıdı.
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07 Ocak 2021 Perşembe 09:56
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