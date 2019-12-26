  1. FOTO GALERİ

  2. MAGAZİN

  3. Jennifer Lopez'in kırmızı taytı tüm dikkatleri üzerine çekti

Jennifer Lopez'in kırmızı taytı tüm dikkatleri üzerine çekti

Kırmızı spor kıyafetleri ile dikkatleri üzerine toplayan dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı. 50 yaşındaki ünlü şarkıcının fiziği ise dikkat çekti.

Jennifer Lopez'in kırmızı taytı tüm dikkatleri üzerine çekti 117