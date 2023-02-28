Jens Buss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Buss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jens Buss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jens Buss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jens Buss 24 Ocak 1997 tarihinde Vitacura şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Şili,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Jens Buss Barrios şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jens Buss Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jens Buss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportes Copiapó futbol takımında oynamaktadır. Deportes Copiapó takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jens Buss'nin Deportes Copiapó ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jens Buss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jens Buss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jens Buss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jens Buss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2019 yılında Curicó Unido

14 Nisan 2021 yılında Antofagasta

28 Ocak 2022 yılında La Serena

31 Aralık 2022 yılında Antofagasta

16 Ocak 2023 yılında Copiapó

31 Aralık 2023 yılında Antofagasta

Jens Buss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jens Buss şuan Deportes Copiapó takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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