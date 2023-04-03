Jens Frandsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Frandsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jens Frandsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jens Frandsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jens Frandsen 25 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jens Frandsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jens Frandsen'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jens Frandsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jens Frandsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında SönderjyskE U19
Jens Frandsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jens Frandsen şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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