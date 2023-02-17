Jens Verbeek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jens Verbeek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jens Verbeek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jens Verbeek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jens Verbeek 11 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jens Verbeek Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jens Verbeek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KFC Dessel Sport futbol takımında oynamaktadır. KFC Dessel Sport takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jens Verbeek'nin KFC Dessel Sport ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jens Verbeek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/jensverbeek

Jens Verbeek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jens Verbeek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jens Verbeek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jens Verbeek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında St.Truiden U21

1 Temmuz 2018 yılında ASV Geel

1 Temmuz 2020 yılında Dessel Sport

Jens Verbeek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jens Verbeek şuan KFC Dessel Sport takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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