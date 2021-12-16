Jeodinamik ne demek, TDK'ya göre Jeodinamik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jeodinamik ne demek? Jeodinamik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jeodinamik kelimesi. Peki jeodinamik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jeodinamik nedir, jeodinamik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

JEODİNAMİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jeodinamik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Jeodinamik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre jeodinamik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Volkan, deprem, aşınma vb. etkenlerle yer kabuğunda oluşan değişikliklerin incelenmesi

