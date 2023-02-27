Jeoffrey De Oliveira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeoffrey De Oliveira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeoffrey De Oliveira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeoffrey De Oliveira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeoffrey De Oliveira 25 Kasım 1999 tarihinde Luxemburg şehrinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jeoffrey de Oliveira Ramos Correia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeoffrey De Oliveira Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeoffrey De Oliveira, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UN Käerjeng 97 futbol takımında oynamaktadır. UN Käerjeng 97 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jeoffrey De Oliveira'nin UN Käerjeng 97 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeoffrey De Oliveira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeoffrey De Oliveira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeoffrey De Oliveira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeoffrey De Oliveira futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Swift U17

1 Temmuz 2015 yılında Hesperange U19

1 Temmuz 2017 yılında Hesperange

1 Temmuz 2018 yılında Steinsel

1 Temmuz 2019 yılında Medernach

1 Temmuz 2022 yılında UN Käerjeng 97

Jeoffrey De Oliveira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeoffrey De Oliveira şuan UN Käerjeng 97 takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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