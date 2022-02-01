Jeofizikçi ne demek, TDK'ya göre Jeofizikçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jeofizikçi ne demek? Jeofizikçi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jeofizikçi kelimesi. Peki jeofizikçi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jeofizikçi nedir, jeofizikçi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

JEOFİZİKÇİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jeofizikçi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre jeofizikçi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Jeofizik uzmanı

