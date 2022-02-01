Fenerbahçeli Kim Min Jae'nin ülkesi Güney Kore Suriye'yi devirdi, Dünya Kupası biletini kaptı!İnternet Medyası Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıHüma ne demek, TDK'ya göre Hüma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Galatasaray'da ayrılık! Sekidika Eyüpspor'da!Jeofizikçi ne demek, TDK'ya göre Jeofizikçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor'da ödül oyununu kim kazandı? 1 Şubat Survivor'da kazanan takım hangisi oldu?Fenerbahçe Beko 85–76 Asvel Villeurbanne | Maç SonucuPutin, ABD'nin Ukrayna tehdidine yanıt verdi! "Bir karar alacağız!"Çirişçi Çanağı ne demek, TDK'ya göre Çirişçi Çanağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Foto Muhabiri (Foto Röportaj ) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Jeofizikçi ne demek, TDK'ya göre Jeofizikçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Jeofizikçi ne demek, TDK'ya göre Jeofizikçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Jeofizikçi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Jeofizikçi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Jeofizikçi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Jeofizikçi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Jeofizikçi ne demek, TDK'ya göre Jeofizikçi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jeofizikçi ne demek? Jeofizikçi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jeofizikçi kelimesi. Peki jeofizikçi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jeofizikçi nedir, jeofizikçi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

JEOFİZİKÇİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jeofizikçi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre jeofizikçi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Jeofizik uzmanı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT