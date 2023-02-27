Jeong Hoon Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Hoon Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeong Hoon Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeong Hoon Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeong Hoon Kim 20 Nisan 2001 tarihinde Seoul şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김정훈 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeong Hoon Kim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUARE SPORTS GROUP yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeonbuk Hyundai Motors futbol takımında oynamaktadır. Jeonbuk Hyundai Motors takımına 4 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jeong Hoon Kim'nin Jeonbuk Hyundai Motors ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeong Hoon Kim Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_kjhoon_/

Jeong Hoon Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeong Hoon Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeong Hoon Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeong Hoon Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Yongma MS

1 Ocak 2017 yılında Jeonbuk H. U18

4 Ocak 2019 yılında Jeonbuk Hyundai

21 Haziran 2021 yılında Gimcheon Sangmu

31 Aralık 2022 yılında Jeonbuk Hyundai

Jeong Hoon Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeong Hoon Kim şuan Jeonbuk Hyundai Motors takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeong Hoon Kim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hanam Chunhyun Elementary School (하남천현초등학교, 2012-2013),Yuljeon Middle School (율전중학교, 2014),Yongma Middle School (용마중학교, 2015-2016),Jeonbuk Hyundai Motors U18 (전주영생고등학교, 2017-2019)

Güney Kore U23 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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