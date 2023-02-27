Jeong Hyeop Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Hyeop Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeong Hyeop Lee kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeong Hyeop Lee ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeong Hyeop Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Hyeop Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeong Hyeop Lee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Hyeop Lee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeong Hyeop Lee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeong Hyeop Lee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeong Hyeop Lee 24 Haziran 1991 tarihinde Busan şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 이정협 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeong Hyeop Lee Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gangwon FC futbol takımında oynamaktadır. Gangwon FC takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jeong Hyeop Lee'nin Gangwon FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeong Hyeop Lee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeonghyeop/

Jeong Hyeop Lee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeong Hyeop Lee isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jeong Hyeop Lee Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeong Hyeop Lee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Busan IPark U18

1 Ocak 2010 yılında Soongsil Univ.

1 Ocak 2013 yılında Busan IPark

13 Ocak 2014 yılında Sangju Sangmu

12 Ekim 2015 yılında Busan IPark

1 Ocak 2016 yılında Ulsan Hyundai

31 Aralık 2016 yılında Busan IPark

22 Ocak 2018 yılında Shonan Bellmare

31 Aralık 2018 yılında Busan IPark

6 Ocak 2021 yılında Gyeongnam FC

20 Temmuz 2021 yılında Gangwon FC

Jeong Hyeop Lee kimdir

Jeong Hyeop Lee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeong Hyeop Lee şuan Gangwon FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Danggam Elementary School (당감초등학교, 2003),
Deokcheon Middle School (덕천중학교, 2004-2006),
Dongnae High School (동래고등학교, 2007)
Busan IPark U18 (동래고등학교, 2008-2009),
Soongsil University (숭실대학교, 2010-2012)

Jeong Hyeop Lee Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Kore takımında 18 numaralı formasıyla 10 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jeong Hyeop Lee nereli

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