Jeong Un Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Un Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeong Un Hong adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeong Un Hong Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeong Un Hong 29 Kasım 1994 tarihinde Busan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 홍정운 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeong Un Hong Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeong Un Hong, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Daegu FC futbol takımında oynamaktadır. Daegu FC takımına 1 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Jeong Un Hong'nin Daegu FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeong Un Hong Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeonguninsta/

Jeong Un Hong Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeong Un Hong isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeong Un Hong Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeong Un Hong futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Busan IPark U18

1 Ocak 2013 yılında Myongji Uni

1 Ocak 2016 yılında Daegu FC

Jeong Un Hong Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeong Un Hong şuan Daegu FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeong Un Hong Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Busan Jungang Middle School (부산중앙중학교, 2007-2009),Busan IPark U18 (개성고등학교, 2010-2012),Myongji University (명지대학교, 2013-2015)

Güney Kore U23 takımında 43 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Kore U22 takımında 4 numaralı formasıyla 9 Mayıs 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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