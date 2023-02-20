Jeong Woo Kim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeong Woo Kim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeong Woo Kim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeong Woo Kim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeong Woo Kim 23 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. Güney Kore uyrukludur.Gerçek adı da 김정우 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeong Woo Kim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Skeid Oslo futbol takımında oynamaktadır. Skeid Oslo takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Jeong Woo Kim'nin Skeid Oslo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeong Woo Kim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeong Woo Kim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeong Woo Kim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeong Woo Kim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Dongbuk HS

1 Ocak 2018 yılında Joongdong HS

1 Ocak 2019 yılında Tongwon Univ.

2 Eylül 2022 yılında Skeid

Jeong Woo Kim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeong Woo Kim şuan Skeid Oslo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Eojeong Elementary School (어정초등학교, 2010-2011),Seoul Jamwon Elementary School (서울잠원초등학교, 2012),Doonchon Middle School (둔촌중학교, 2013-2015),Dongbuk High School (동북고등학교, 2016-2017),Joongdong High School (중동고등학교, 2018),Tongwon University (동원대학교, 2019-09.2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.