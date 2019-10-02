Jeotermal enerji hatlarına kış bakımı

Kütahya'nın Simav ilçesinde, jeotermal enerji hatlarında kış bakımına başlandığı bildirildi.

Simav Belediye Başkanı Avukat Adil Biçer, 12 jeotermal enerji kuyusu ile boru hatlarında, bakım çalışmalarının yapıldığını belirtti. Biçer, "Simav Belediyesi olarak jeotermal alanında konut ve işyeri ısıtması, seracılık, kaplıca faaliyetleri ve termal su üretimi noktasında toplam 12 jeotermal enerji kuyusu ile hizmet vermekteyiz. Jeotermal enerjiye dayalı termal sular içinde bazı minareler bulunmaktadır. Silis, kalsiyum ve karbonat gibi mineraller zamanla kuyularımızdaki boru hatlarımızın içinde kabuklaşmaya neden olmaktadır. Jeotermal sevisi ekiplerimiz tarafından, jeotermal kuyularına inhibitör uygulaması yapılsa da, kış aylarındaki basınç değişmeleri sırasında istenilen verim alınamamaktadır. Bu sebeple kuyu içi temizliklerde, mekanik temizleme tekniğini de kullanmaktayız. Bu yıl, jeotermal servisi ekiplerimiz tarafından 5 kuyumuzda temizlik çalışmaları yapılmaktadır. İlçemizdeki enerji sistemi içerisinde, toplam 7 adet ısı merkezi ve bu merkezlerde 26 adet eşanjör bulunmaktadır. Daha verimli ısı elde edebilmek için, eşanjör temizliklerini ve bakımlarını tamamladık. Jeotermal abonesi vatandaşlarımızın da bina girişlerindeki eşanjör temizlik ve bakımlarını yapmalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA