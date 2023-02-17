Jeppe Brinch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Brinch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeppe Brinch kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeppe Brinch ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeppe Brinch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Brinch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeppe Brinch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeppe Brinch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeppe Brinch 8 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jeppe Brinch-Vilhelmsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeppe Brinch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Jeppe Brinch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Jeppe Brinch'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeppe Brinchboyu ve yaşı kaç

Jeppe Brinch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeppe Brinch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jeppe Brinch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeppe Brinch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Esbjerg fB U19

1 Temmuz 2014 yılında Esbjerg fB

31 Ağu 2021 yılında FC Fredericia

Jeppe Brinch kimdir

Jeppe Brinch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeppe Brinch şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Jeppe Brinch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka U19 takımında 3 numaralı formasıyla 6 Şubat 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jeppe Brinch nereli

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