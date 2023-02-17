Jeppe Gertsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Gertsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeppe Gertsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeppe Gertsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeppe Gertsen 9 Şubat 1997 tarihinde Aarhus şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeppe Gertsen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Jeppe Gertsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Fredericia futbol takımında oynamaktadır. FC Fredericia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jeppe Gertsen'nin FC Fredericia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeppe Gertsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeppe Gertsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeppe Gertsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeppe Gertsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2017 yılında Silkeborg IF

1 Temmuz 2021 yılında FC Fredericia

Jeppe Gertsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeppe Gertsen şuan FC Fredericia takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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