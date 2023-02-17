Jeppe Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Jorgensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeppe Jorgensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeppe Jorgensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeppe Jorgensen 26 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jeppe Rømer Jørgensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeppe Jorgensen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeppe Jorgensen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naestved Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Naestved Boldklub takımına 1 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jeppe Jorgensen'nin Naestved Boldklub ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeppe Jorgensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeppe Jorgensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeppe Jorgensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeppe Jorgensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Naestved BK U19

1 Ağu 2020 yılında Naestved BK

Jeppe Jorgensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeppe Jorgensen şuan Naestved Boldklub takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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