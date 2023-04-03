Jeppe Jorgensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Jorgensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeppe Jorgensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jeppe Jorgensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jeppe Jorgensen 4 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jeppe Jørgensen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jeppe Jorgensen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jeppe Jorgensen'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jeppe Jorgensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jeppe Jorgensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Jeppe Jorgensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jeppe Jorgensen şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.
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