Jeppe Okkels kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Okkels Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeppe Okkels adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeppe Okkels Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeppe Okkels 27 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeppe Okkels Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Jeppe Okkels, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Elfsborg futbol takımında oynamaktadır. IF Elfsborg takımına 25 Ağu 2020 tarihinde katılmıştır. Jeppe Okkels'nin IF Elfsborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeppe Okkels Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeppe Okkels isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jeppe Okkels Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeppe Okkels futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Silkeborg U19

1 Temmuz 2017 yılında Silkeborg IF

25 Ağu 2020 yılında Elfsborg

Jeppe Okkels Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeppe Okkels şuan IF Elfsborg takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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