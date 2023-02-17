Jeppe Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeppe Pedersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeppe Pedersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeppe Pedersen 3 Mart 2001 tarihinde Hirtshals şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeppe Pedersen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Jeppe Pedersen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aalborg BK futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK takımına 7 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jeppe Pedersen'nin Aalborg BK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jeppe Pedersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeppe Pedersen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeppe Pedersen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeppe Pedersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Aalborg BK Altya

1 Temmuz 2017 yılında Aalborg BK U19

7 Ocak 2020 yılında Aalborg BK

27 Ocak 2021 yılında Skive IK

30 Haziran 2021 yılında Aalborg BK

29 Temmuz 2021 yılında Vendsyssel FF

30 Haziran 2022 yılında Aalborg BK

Jeppe Pedersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeppe Pedersen şuan Aalborg BK takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeppe Pedersen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hirtshals Boldklub (-2016), Aalborg Boldklub (2016-2020)

Danimarka U19 takımında 24 numaralı formasıyla 13 Ocak 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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