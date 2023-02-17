Jeppe Rasmussen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Rasmussen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeppe Rasmussen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeppe Rasmussen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeppe Rasmussen 15 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeppe Rasmussen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeppe Rasmussen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 10 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Jeppe Rasmussen'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeppe Rasmussen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeppe Rasmussen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeppe Rasmussen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeppe Rasmussen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NFC U19

10 Mart 2021 yılında Nyköbing FC

Jeppe Rasmussen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeppe Rasmussen şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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