Jeppe Simonsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Simonsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeppe Simonsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeppe Simonsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeppe Simonsen 21 Kasım 1995 tarihinde Kolding şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Haiti,Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jeppe Friborg Simonsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeppe Simonsen Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Jeppe Simonsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jeppe Simonsen'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeppe Simonsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeppe Simonsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeppe Simonsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeppe Simonsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Kolding IF Y

1 Temmuz 2012 yılında Kolding IF U19

1 Temmuz 2013 yılında SönderjyskE U19

1 Ocak 2015 yılında SönderjyskE

13 Temmuz 2016 yılında HB Köge

31 Aralık 2016 yılında SönderjyskE

1 Şubat 2022 yılında Podbeskidzie

Jeppe Simonsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeppe Simonsen şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeppe Simonsen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolding IF

Haiti takımında 19 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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