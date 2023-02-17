Jeppe Tverskov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeppe Tverskov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeppe Tverskov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeppe Tverskov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeppe Tverskov 12 Mart 1993 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Jeppe Theis Tverskov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeppe Tverskov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeppe Tverskov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Jeppe Tverskov'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeppe Tverskov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeppe Tverskov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeppe Tverskov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeppe Tverskov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında B1903

1 Temmuz 2011 yılında Lyngby BK U19

1 Temmuz 2012 yılında Lyngby BK

1 Temmuz 2014 yılında Randers

1 Temmuz 2016 yılında Odense BK

Jeppe Tverskov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeppe Tverskov şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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