Jere Kallinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jere Kallinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jere Kallinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jere Kallinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jere Kallinen 10 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jere Kallinen Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jere Kallinen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Oulu futbol takımında oynamaktadır. AC Oulu takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Jere Kallinen'nin AC Oulu ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jere Kallinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jere Kallinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jere Kallinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jere Kallinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında AC Oulu

Jere Kallinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jere Kallinen şuan AC Oulu takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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