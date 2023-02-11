Jere Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jere Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jere Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jere Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jere Rodriguez 15 Mayıs 1999 tarihinde San Fernando şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jeremías Martin Rodríguez Puch şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jere Rodriguez Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Scorefutbol yapmaktadır. Jere Rodriguez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Martín (San Juan) futbol takımında oynamaktadır. CA San Martín (San Juan) takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jere Rodriguez'nin CA San Martín (San Juan) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jere Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jere Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jere Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jere Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Ekim 2020 yılında Académico Viseu

30 Haziran 2021 yılında River Plate II

1 Ocak 2022 yılında San Martín (SJ)

Jere Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jere Rodriguez şuan CA San Martín (San Juan) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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