Jeremiah Streng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremiah Streng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremiah Streng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremiah Streng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremiah Streng 8 Kasım 2001 tarihinde Vaasa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremiah Streng Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SFI yapmaktadır. Jeremiah Streng, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SJK Seinäjoki futbol takımında oynamaktadır. SJK Seinäjoki takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Jeremiah Streng'nin SJK Seinäjoki ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeremiah Streng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremiah Streng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremiah Streng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremiah Streng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Vaasa IFK

1 Ocak 2019 yılında SJK Seinäjoki

4 Şubat 2021 yılında Helsinki IFK

24 Temmuz 2021 yılında SJK Seinäjoki

25 Temmuz 2021 yılında FF Jaro

31 Aralık 2021 yılında SJK Seinäjoki

18 Mart 2022 yılında Forward Madison

30 Kasım 2022 yılında SJK Seinäjoki

Jeremiah Streng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremiah Streng şuan SJK Seinäjoki takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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