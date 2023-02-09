Jeremias James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremias James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremias James adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremias James Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremias James 29 Ocak 2001 tarihinde Trelew şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremias James Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agrinzonis Sudamerica yapmaktadır. Jeremias James, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremias James'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeremias James Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeremias James isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremias James Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremias James futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında San Lorenzo II

1 Ocak 2022 yılında San Lorenzo

Jeremias James Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremias James şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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