Jeremias Lorch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremias Lorch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremias Lorch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremias Lorch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremias Lorch 2 Aralık 1995 tarihinde Heilbronn şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremias Lorch Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ASK Sportmanagement GbR yapmaktadır. Jeremias Lorch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Viktoria Köln futbol takımında oynamaktadır. FC Viktoria Köln takımına 23 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jeremias Lorch'nin FC Viktoria Köln ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeremias Lorch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremias Lorch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremias Lorch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremias Lorch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Stuttgart U16

1 Temmuz 2011 yılında SGV Freib. U17

1 Temmuz 2012 yılında SGV Freib. U19

1 Temmuz 2013 yılında SGV Freiberg

5 Ocak 2015 yılında Sonnenhof-Gr.

1 Temmuz 2017 yılında Wehen Wiesbaden

23 Temmuz 2020 yılında Viktoria Köln

Jeremias Lorch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremias Lorch şuan FC Viktoria Köln takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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TSV Meimsheim, VfB Stuttgart (-2011), SGV Freiberg (2011-2013)

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