Jeremias Perales kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremias Perales Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremias Perales adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremias Perales Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremias Perales 10 Kasım 2000 tarihinde Córdoba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremias Perales Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeremias Perales, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente Rivadavia futbol takımında oynamaktadır. Independiente Rivadavia takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeremias Perales'nin Independiente Rivadavia ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeremias Perales Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeremias Perales isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremias Perales Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremias Perales futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2022 yılında Banfield

4 Ocak 2023 yılında Ind. Rivadavia

31 Aralık 2023 yılında Banfield

Jeremias Perales Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremias Perales şuan Independiente Rivadavia takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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