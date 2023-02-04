Jeremie Bela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremie Bela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremie Bela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremie Bela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremie Bela 8 Nisan 1993 tarihinde Melun şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Angola,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremie Bela Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMS CONSULTING yapmaktadır. Jeremie Bela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clermont Foot 63 futbol takımında oynamaktadır. Clermont Foot 63 takımına 2 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremie Bela'nin Clermont Foot 63 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeremie Bela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/beladinho_10/

Jeremie Bela Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeremie Bela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jeremie Bela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremie Bela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Lens

23 Ocak 2014 yılında Dijon

2 Ağu 2017 yılında Albacete

7 Kasım 2019 yılında Birmingham

2 Ağu 2022 yılında Clermont Foot

Jeremie Bela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremie Bela şuan Clermont Foot 63 takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AS Herblay (1999-2001), Évry FC (2001-2006), INF Clairefontaine (2006-2009), RC Lens (2009-2012)

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