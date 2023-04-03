Jeremie Hostettler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremie Hostettler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremie Hostettler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jeremie Hostettler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jeremie Hostettler 26 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jérémie Stefan Kevin Hostettler şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jeremie Hostettler Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BESTWAY SOCCER LIMITED yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Thun U21 futbol takımında oynamaktadır. FC Thun U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jeremie Hostettler'nin FC Thun U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Jeremie Hostettler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jeremie Hostettler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Thun U21
Jeremie Hostettler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jeremie Hostettler şuan FC Thun U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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