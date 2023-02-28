Jeremy Aguirre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Aguirre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Aguirre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Aguirre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Aguirre 20 Şubat 1999 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jeremy Giordano Aguirre Miñán şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Aguirre Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeremy Aguirre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeremy Aguirre'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeremy Aguirre Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeremy.aguirre.minan/

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http://www.facebook.com/Jeremy.aguirre.minan

Jeremy Aguirre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Aguirre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jeremy Aguirre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Aguirre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Sport Boys

1 Temmuz 2019 yılında Sport Loreto

31 Aralık 2019 yılında Sport Boys

1 Şubat 2021 yılında Dep. Coopsol

4 Şubat 2022 yılında Dep. Binacional

1 Ocak 2023 yılında Alianza Atl.

Jeremy Aguirre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Aguirre şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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