Jeremy Batioja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Batioja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Batioja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Batioja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Batioja 10 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jeremy Denilson Batioja Quiñónez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Batioja Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jeremy Batioja'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeremy Batioja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Batioja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremy Batioja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Batioja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında CSNA U20

1 Ocak 2020 yılında Aucas U20

1 Ağustos 2020 yılında Atlético Kin

31 Aralık 2020 yılında Aucas U20

1 Ocak 2021 yılında SD Aucas

Jeremy Batioja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Batioja şuan SD Aucas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeremy Batioja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Independiente del Valle (-2017)

Ekvador U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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