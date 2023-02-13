Jeremy Blasco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Blasco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Blasco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Blasco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Blasco 12 Şubat 1999 tarihinde Bayonne şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jérémy Damien Blasco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Blasco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NexSt11 yapmaktadır. Jeremy Blasco, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Huesca futbol takımında oynamaktadır. SD Huesca takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremy Blasco'nin SD Huesca ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Blasco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeremy Blasco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremy Blasco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Blasco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Sociedad C

1 Temmuz 2019 yılında Real Sociedad B

8 Temmuz 2022 yılında SD Huesca

Jeremy Blasco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Blasco şuan SD Huesca takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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