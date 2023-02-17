Jeremy Bruce kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Bruce Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Bruce adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Bruce Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Bruce 24 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Bruce Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeremy Bruce, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Breitenrain futbol takımında oynamaktadır. FC Breitenrain takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeremy Bruce'nin FC Breitenrain ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Bruce Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Bruce isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremy Bruce Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Bruce futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2014 yılında Köniz Altyapı

10 Ağu 2016 yılında Fribourg Altyapı

27 Temmuz 2017 yılında Breitenrain Alt.

5 Eylül 2018 yılında FC Wyler

11 Ağu 2020 yılında Weissenstein BE

7 Eylül 2021 yılında FC Breitenrain II

1 Ocak 2023 yılında FC Breitenrain

Jeremy Bruce Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Bruce şuan FC Breitenrain takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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FC Bern 1894, FC Köniz, FC Fribourg, FC Breitenrain, FC Wyler Bern, FC Weissenstein Bern

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