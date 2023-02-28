Jeremy Canela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Canela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Canela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Canela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Canela 6 Mart 1998 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jeremy Jorge Canela Torres şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Canela Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Jeremy Canela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alianza Atlético Sullana futbol takımında oynamaktadır. Alianza Atlético Sullana takımına 1 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Jeremy Canela'nin Alianza Atlético Sullana ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Canela Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeremycanelat/

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http://www.facebook.com/JeremyCanela

Jeremy Canela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Canela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 475 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 475 Bin € kadar çıkmıştır.

Jeremy Canela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Canela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağustos 2017 yılında Alianza Atl.

31 Aralık 2017 yılında Sp. Cristal U20

1 Ocak 2018 yılında Sp. Cristal II

1 Mart 2020 yılında Alianza Atl.

Jeremy Canela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Canela şuan Alianza Atlético Sullana takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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