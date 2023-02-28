Jeremy Chirinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Chirinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeremy Chirinos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jeremy Chirinos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jeremy Chirinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Chirinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jeremy Chirinos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Chirinos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Chirinos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Chirinos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Chirinos 6 Kasım 2002 tarihinde Talara şehrinde doğmuştur.  Peru uyrukludur.Gerçek adı da Jeremy Sebastián Chirinos Flores şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Chirinos Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Grau futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Grau takımına 12 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Jeremy Chirinos'nin Club Atlético Grau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeremy Chirinos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeremycf06/

http://www.facebook.com/jeremychirin

Jeremy Chirinos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Chirinos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Jeremy Chirinos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Chirinos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında At. Grau II

12 Nisan 2021 yılında Atlético Grau

Jeremy Chirinos kimdir

Jeremy Chirinos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Chirinos şuan Club Atlético Grau takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Jeremy Chirinos nereli

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