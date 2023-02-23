Jeremy Corinus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Corinus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Corinus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Corinus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Corinus 16 Mart 1997 tarihinde Évry şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jérémy Jimmy Théophile Corinus şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Corinus Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agents Team S.R.L yapmaktadır. Jeremy Corinus, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeremy Corinus'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeremy Corinus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Corinus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremy Corinus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Corinus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Amiens SC B

1 Temmuz 2018 yılında Gozzano

31 Ocak 2019 yılında AC Ajaccio B

1 Temmuz 2019 yılında AC Ajaccio

18 Ağustos 2021 yılında Fermana

10 Şubat 2022 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul

3 Ocak 2023 yılında Chindia

Jeremy Corinus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Corinus şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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