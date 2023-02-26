Jeremy Del Castillo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Del Castillo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Del Castillo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jeremy Del Castillo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jeremy Del Castillo 18 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jeremy Ronaldo del Castillo Badaraco şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jeremy Del Castillo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Jeremy Del Castillo'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jeremy Del Castillo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jeremy Del Castillo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında El Nacional U20
1 Ocak 2021 yılında CD El Nacional
Jeremy Del Castillo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jeremy Del Castillo şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
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