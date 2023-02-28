Jeremy Gagnon Lapare kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Gagnon Lapare Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Gagnon Lapare adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Gagnon Lapare Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Gagnon Lapare 9 Mart 1995 tarihinde Sherbrooke, Québec şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Gagnon Lapare Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 23 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremy Gagnon Lapare'nin York United FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Gagnon Lapare Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JRayMeLapare

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Jeremy Gagnon Lapare Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Gagnon Lapare isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Jeremy Gagnon Lapare Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Gagnon Lapare futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Temmuz 2014 yılında Montreal

1 Ocak 2015 yılında FC Montréal

5 Ekim 2015 yılında Montreal

6 Ekim 2015 yılında Ottawa Fury

30 Kasım 2015 yılında Montreal

1 Mart 2016 yılında FC Montréal

30 Kasım 2016 yılında Montreal

31 Ocak 2017 yılında AS Vitré

16 Temmuz 2018 yılında Ottawa Fury

31 Aralık 2019 yılında St. Louis FC

20 Ocak 2021 yılında HFX Wanderers

23 Aralık 2022 yılında York United

Jeremy Gagnon Lapare Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Gagnon Lapare şuan York United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jeremy Gagnon Lapare Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada takımında 3 numaralı formasıyla 8 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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