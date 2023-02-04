Jeremy Gelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Gelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Gelin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Gelin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Gelin 24 Nisan 1997 tarihinde Quimper şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jérémy Pierre Gelin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Gelin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini M FOOT yapmaktadır. Jeremy Gelin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Amiens SC futbol takımında oynamaktadır. Amiens SC takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremy Gelin'nin Amiens SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Gelin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JeremyGln_

http://www.instagram.com/J_gln/

Jeremy Gelin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeremy Gelin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jeremy Gelin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Gelin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Rennes B

1 Temmuz 2017 yılında Rennes

5 Ekim 2020 yılında Royal Antwerp

30 Haziran 2021 yılında Rennes

7 Temmuz 2022 yılında Amiens SC

Jeremy Gelin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Gelin şuan Amiens SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeremy Gelin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Pluguffan (2003-2007)ES Kerfeunteun (2007-2011)Quimper Kerfeunteun FC (2011-2012)Stade Rennais (2012-2014)

Fransa U21 takımında 13 numaralı formasıyla 29 Mayıs 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U17 takımında 5 numaralı formasıyla 10 Eylül 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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