Jeremy Huyghebaert kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Huyghebaert Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Huyghebaert adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Huyghebaert Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Huyghebaert 7 Ocak 1989 tarihinde Mouscron şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Huyghebaert Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agence 442 yapmaktadır. Jeremy Huyghebaert, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 13 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Jeremy Huyghebaert'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Huyghebaert Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Huyghebaert isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremy Huyghebaert Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Huyghebaert futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Exc. Mouscron

1 Temmuz 2008 yılında AJ Auxerre

1 Ocak 2009 yılında KSV Roeselare

30 Haziran 2010 yılında AJ Auxerre

1 Ocak 2011 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2011 yılında KSV Roeselare

30 Haziran 2012 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2012 yılında Mouscron

1 Temmuz 2014 yılında White Star

19 Temmuz 2016 yılında Mouscron

20 Ağustos 2018 yılında Neuchâtel Xamax

30 Haziran 2019 yılında Mouscron

13 Temmuz 2020 yılında FC U Craiova

Jeremy Huyghebaert Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Huyghebaert şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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