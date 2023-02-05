Jeremy Livolant kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Livolant Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Livolant adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Livolant Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Livolant 9 Ocak 1998 tarihinde Morlaix şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Livolant Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jeremy Livolant, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guingamp futbol takımında oynamaktadır. Guingamp takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Jeremy Livolant'nin Guingamp ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Livolant Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jeremy_livolant/

Jeremy Livolant Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeremy Livolant isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jeremy Livolant Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Livolant futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Guingamp

24 Temmuz 2017 yılında US Boulogne

30 Haziran 2018 yılında Guingamp

2 Ağu 2018 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2019 yılında Guingamp

10 Temmuz 2019 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2020 yılında Guingamp

Jeremy Livolant Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Livolant şuan Guingamp takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jeremy Livolant Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

US Lanmeur (2004-2008), US Lanmeur Plouégat-Guerrand (2008-2009), EA Guingamp (2009-2016)

Fransa U16 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.