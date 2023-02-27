Jeremy Mawatu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Mawatu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Mawatu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Mawatu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Mawatu 12 Ağustos 1997 tarihinde Creteil şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Jérémy Mawatu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Mawatu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Total football management yapmaktadır. Jeremy Mawatu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Union Titus Petange futbol takımında oynamaktadır. Union Titus Petange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremy Mawatu'nin Union Titus Petange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jeremy Mawatu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/j.mawatuskills/

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Jeremy Mawatu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Mawatu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Jeremy Mawatu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Mawatu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında US Créteil-L

1 Temmuz 2018 yılında AF Bobigny

26 Mart 2019 yılında Energetik-BGU

9 Eylül 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Titus Petange

Jeremy Mawatu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Mawatu şuan Union Titus Petange takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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