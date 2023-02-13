Jeremy Mellot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Mellot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Mellot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Mellot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Mellot 28 Mart 1994 tarihinde Clermont-Ferrand şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Mellot Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jeremy Mellot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Tenerife futbol takımında oynamaktadır. CD Tenerife takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jeremy Mellot'nin CD Tenerife ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Mellot Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeremy Mellot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jeremy Mellot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Mellot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2015 yılında Saint-Étienne B

5 Ekim 2016 yılında Rodez AF

1 Temmuz 2019 yılında Guingamp

1 Temmuz 2021 yılında CD Tenerife

Jeremy Mellot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Mellot şuan CD Tenerife takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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