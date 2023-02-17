Jeremy Perbet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Perbet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Perbet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Perbet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Perbet 12 Aralık 1984 tarihinde Le Puy-en-Velay şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Perbet Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Creative & Management Group yapmaktadır. Jeremy Perbet, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jeremy Perbet'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Perbet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Perbet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jeremy Perbet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Perbet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Clermont FA

22 Ağu 2005 yılında AS Moulins

1 Temmuz 2006 yılında R. Strasbourg

1 Ocak 2007 yılında RSC Charleroi

30 Haziran 2007 yılında R. Strasbourg

15 Temmuz 2007 yılında Angers SCO

30 Haziran 2008 yılında R. Strasbourg

1 Temmuz 2008 yılında AFC Tubize

7 Ocak 2010 yılında KSC Lokeren

5 Ocak 2011 yılında RAEC Mons

30 Haziran 2011 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2011 yılında RAEC Mons

26 Ocak 2013 yılında Villarreal

30 Haziran 2013 yılında RAEC Mons

1 Temmuz 2013 yılında Villarreal

7 Temmuz 2014 yılında Başakşehir

31 Ağu 2015 yılında RSC Charleroi

30 Haziran 2016 yılında Başakşehir

1 Temmuz 2016 yılında KAA Gent

1 Temmuz 2017 yılında Club Brugge

31 Ağu 2017 yılında KV Kortrijk

30 Haziran 2018 yılında Club Brugge

1 Temmuz 2018 yılında RSC Charleroi

2 Eylül 2019 yılında OH Leuven

3 Ağu 2020 yılında RSC Charleroi

4 Ağu 2020 yılında OH Leuven

1 Eylül 2020 yılında OH Leuven U21

1 Temmuz 2021 yılında RFC Lüttich

Jeremy Perbet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Perbet şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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