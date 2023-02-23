Jeremy Petris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Petris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Petris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeremy Petris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeremy Petris 28 Ocak 1998 tarihinde Bagnolet şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jeremy Arnaud Petris şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeremy Petris Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zalynas Henchman yapmaktadır. Jeremy Petris, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levski Sofia futbol takımında oynamaktadır. Levski Sofia takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremy Petris'nin Levski Sofia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jeremy Petris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jeremy Petris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jeremy Petris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeremy Petris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2017 yılında Gozzano

30 Ocak 2019 yılında Crotone

31 Ocak 2019 yılında Gozzano

30 Haziran 2019 yılında Crotone

21 Ocak 2020 yılında Bisceglie

1 Temmuz 2020 yılında Crotone

6 Eylül 2020 yılında Pro Vercelli

30 Haziran 2021 yılında Crotone

4 Şubat 2022 yılında Tsarsko Selo

14 Temmuz 2022 yılında Levski Sofia

Jeremy Petris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeremy Petris şuan Levski Sofia takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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