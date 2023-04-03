Jeremy Rebibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeremy Rebibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeremy Rebibo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jeremy Rebibo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jeremy Rebibo 3 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jeremy Rebibo Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jeremy Rebibo'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jeremy Rebibo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jeremy Rebibo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Sparta Prag U19
Jeremy Rebibo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jeremy Rebibo şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Motorlet Praha (2012 - 2013)
SK Čechoslovan Chuchle (2013)
TJ Hostivice (2013 - 2015)
SK Aritma Praha (2015 - 2018)
AC Sparta Praha (2018 - )
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